„Klang der Wurzeln“ in Erdmannsdorfer Kirche

Am Sonntag wird es festlich in der Erdmannsdorfer Trinitatiskirche. Unter dem Motto „The Sound of Heritage – Der Klang der Wurzeln“ präsentiert die Brass Band Sachsen dort ihr aktuelles Konzertprogramm, welches eine Entwicklung beschreibt, die eng mit der Bergbautradition verbunden ist. Die rund 30 Musikerinnen und Musiker der Brass Band...