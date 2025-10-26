Klassentreffen nach 75 Jahren in Falkenau: Seife am Fahrrad und andere Streiche

Der Zusammenhalt dieser früheren Schülerinnen und Schüler ist außergewöhnlich: Obwohl sie alle inzwischen die 80 überschritten haben, treffen sie sich einmal im Jahr, um Erinnerungen auszutauschen.

Diese süße Erinnerung ist auch Jahrzehnte später nicht verblasst: Malzbonbons, Schaumgebäck und Vitalade, die ostdeutsche Ersatzschokolade mangels Kakaobohnen, fanden sich in den Zuckertüten. Am ersten Septemberwochenende 1950 wurden in Falkenau gut 30 Erstklässler eingeschult. 15 von ihnen haben sich nun getroffen, 75 Jahre später.... Diese süße Erinnerung ist auch Jahrzehnte später nicht verblasst: Malzbonbons, Schaumgebäck und Vitalade, die ostdeutsche Ersatzschokolade mangels Kakaobohnen, fanden sich in den Zuckertüten. Am ersten Septemberwochenende 1950 wurden in Falkenau gut 30 Erstklässler eingeschult. 15 von ihnen haben sich nun getroffen, 75 Jahre später....