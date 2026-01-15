Kleintierzüchter stellen aus: 563 Tiere in Großwaltersdorf zu sehen

Das Kartoffellagerhaus ist Austragungsort der 73. Großwaltersdorfer Kleintierschau sowie der Kreisrassekaninchen- und Kreisrassegeflügelschau. Was Besucher erwartet.

Der Kleintierzüchterverein 1925 Großwaltersdorf richtet von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Januar, die 73. Großwaltersdorfer Kleintierschau aus. Zusätzlich finden die Kreisrassekaninchen- und Kreisrassegeflügelschau der Kreisverbände Flöha statt. 563 Tiere aus verschiedenen Regionen stellen sich dem Urteil der Preisrichter. Für viele...