MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Kartoffellagerhaus in Großwaltersdorf stellen von Freitag bis Sonntag Kleintierzüchter aus.
Im Kartoffellagerhaus in Großwaltersdorf stellen von Freitag bis Sonntag Kleintierzüchter aus. Bild: Mario Hösel/Archiv
Im Kartoffellagerhaus in Großwaltersdorf stellen von Freitag bis Sonntag Kleintierzüchter aus.
Im Kartoffellagerhaus in Großwaltersdorf stellen von Freitag bis Sonntag Kleintierzüchter aus. Bild: Mario Hösel/Archiv
Flöha
Kleintierzüchter stellen aus: 563 Tiere in Großwaltersdorf zu sehen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kartoffellagerhaus ist Austragungsort der 73. Großwaltersdorfer Kleintierschau sowie der Kreisrassekaninchen- und Kreisrassegeflügelschau. Was Besucher erwartet.

Der Kleintierzüchterverein 1925 Großwaltersdorf richtet von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Januar, die 73. Großwaltersdorfer Kleintierschau aus. Zusätzlich finden die Kreisrassekaninchen- und Kreisrassegeflügelschau der Kreisverbände Flöha statt. 563 Tiere aus verschiedenen Regionen stellen sich dem Urteil der Preisrichter. Für viele...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
12.12.2025
1 min.
Große Kleintierschau mit Tombola in Altmittweida
Bei der Kleintierschau in Altmittweida sind auch Paduaner zu sehen.
Der Kleintierzüchterverein Altmittweida lädt zur Kreisschau ein. Zu sehen sind etwa 640 Geflügel und 90 Kaninchen. Was Besucher sonst noch erwartet.
Holk Dohle
08:00 Uhr
4 min.
Kita im Erzgebirge startet Sammelaktion: Baumhaus-Projekt braucht Hilfe
Die Mädchen und Jungen aus der Kita Großwaltersdorf haben beim Schneeschippen mit angepackt.
Auf dem Außengelände der Kita „Regenbogen“ in Großwaltersdorf bei Eppendorf ist ein beliebtes Spielgerät gesperrt. Der Förderverein sammelt Geld für einen Neubau. Doch noch steht die Finanzierung nicht.
Knut Berger
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel