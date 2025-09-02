Knoten, Schläuche, Spannung: Niederwiesaer Nachwuchskräfte der Feuerwehr holen Landestitel

Flöha
Das intensive Training hat sich gelohnt. Nach dem Sieg beim Kreisausscheid stand das mittelsächsische Team nun auch beim Landesfinale auf dem Podest ganz oben
Die Anstrengungen der vergangenen Wochen haben sich gelohnt. Sechs Mitgliedern der Jugendfeuerwehr aus Niederwiesa ist beim 17. Landesfinale in der Disziplin Gruppenstafette in Rochlitz der große Wurf gelungen. Das mittelsächsische Team holte sich in der Wertungsgruppe II (Jungen bis 14 Jahre) den Siegerpokal. „Dabei mussten die Teilnehmer...
