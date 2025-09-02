Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Knoten, Schläuche, Spannung: Niederwiesaer Nachwuchskräfte der Feuerwehr holen Landestitel

Die Jugendfeuerwehr Niederwiesa holte in der Gruppenstafette in der Wertungsgruppe II den Pokal.
Die Jugendfeuerwehr Niederwiesa holte in der Gruppenstafette in der Wertungsgruppe II den Pokal.
Flöha
Knoten, Schläuche, Spannung: Niederwiesaer Nachwuchskräfte der Feuerwehr holen Landestitel
Von Knut Berger
Das intensive Training hat sich gelohnt. Nach dem Sieg beim Kreisausscheid stand das mittelsächsische Team nun auch beim Landesfinale auf dem Podest ganz oben

Die Anstrengungen der vergangenen Wochen haben sich gelohnt. Sechs Mitgliedern der Jugendfeuerwehr aus Niederwiesa ist beim 17. Landesfinale in der Disziplin Gruppenstafette in Rochlitz der große Wurf gelungen. Das mittelsächsische Team holte sich in der Wertungsgruppe II (Jungen bis 14 Jahre) den Siegerpokal. „Dabei mussten die Teilnehmer...
