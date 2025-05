Kommentar zum Holocaust-Gedenken in Oederan: Wer macht weiter, wenn die Überlebenden es nicht mehr können?

Am Mittwoch begleiteten insgesamt 80 Menschen die ehemalige Zwangsarbeiterin Lydia Tischler (vorne links) bei einer Gedenkfeier in Oederan. Pfarrerin Cornelia Roßner rief an den Gräbern der drei jüdischen Frauen zur Wachsamkeit auf. Bild: Eva-Maria Hommel