Kommentar zum Projekt Jugendtreff in Flöha: Priorität bitte!

Die Stadt Flöha plant seit zwei Jahren einen Treffpunkt für Jugendliche. Resultat ist bis jetzt eine von den Jugendlichen selbst eingezäunte Fläche auf einem städtischen Lagerplatz. Das ist zu wenig.

Flöhas Ex-Eismann Daniel Ivandic hat in seinem Facebook-Profil vorige Woche eine Karikatur zum Projekt Platz der Jugend gepostet: Eine fröhlich lachende Rentner-Runde grüßt aus einem Container und feiert die Eröffnung des Jugendtreffs - im Mai 2046, in elf Jahren also. Das ist natürlich übertrieben. Es ist aber witzig, obwohl nicht jeder...