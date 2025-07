Kommentar zur KI in der Backstube: „Das haben wir schon immer so gemacht“ zählt nicht

Die Bäckerei Möbius hat mit dem Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung einen Chatbot entwickelt, um Erfahrungswissen zu sammeln. In diesem Fall gilt: Nachmachen sehr erwünscht.

Der Spruch ist altbekannt: „Das haben wir doch schon immer so gemacht.“ So wird gern geantwortet, wenn junge Menschen eingefahrene Arbeitsprozesse in Frage stellen, oder einfach nur erfahren wollen, warum etwas so oder so abläuft. Sinnvoll war dieser Spruch wahrscheinlich noch nie. In Zeiten rasanter technologischer Veränderungen ist es aber...