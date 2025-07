Kostenlose Ausflüge in den Sommerferien: sechs Tipps für Familien in Freiberg und Flöha

Noch vier Wochen Ferien, der Nachwuchs hat Langeweile, aber der Geldbeutel ist leer? Die „Freie Presse“ hat ein paar Tipps für Ferienprogramm zum Nulltarif.

Eigentlich braucht man nicht in Urlaub zu fahren. In unserer Region gibt es genug Action, Kultur und Natur. Freizeitpark, Freibad & Co. werden allerdings auf Dauer ganz schön teuer. Doch es geht auch anderes.