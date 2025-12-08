Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Automatensprengung in Flöha

Ein Zigarettenautomat wurde in Flöha aufgesprengt. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Ein weißer BMW X3 könnte der Schlüssel zur Aufklärung sein.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Automatensprengung am Freitagabend in Flöha geben können. Insbesondere der/die Fahrer/in eines weißen BMW X3, der offenbar während beziehungsweise kurz nach der Tatzeit am Tatort vorbeigefahren war, wird gebeten, sich als Zeuge zu melden. Bislang unbekannte Täter hatten am Freitagabend...