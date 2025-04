Kunstwerk mit Hakenkreuzen beschmiert: Schon wieder Vandalismus am Bahnhof Flöha

An mehreren Stellen im Bahnhof haben Unbekannte politische Parolen hinterlassen. Nicht alle lassen sich leicht abwischen.

Der Bahnhofstunnel von Flöha ist ein besonderer Ort. Er wurde von der Künstlerin Tanja Rochelmeyer gestaltet und präsentiert die Städte und Gemeinden am Kulturweg „Purple Path“. Im Kulturhauptstadtjahr will sich der Bahnhof als Kulturbahnhof präsentieren. Die Sanierung der Bahnhofshalle ist in vollem Gange.