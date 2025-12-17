MENÜ
Die Chemnitzer Polizei geht von Brandstiftung aus. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Chemnitzer Polizei geht von Brandstiftung aus. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Flöha
Laubenbrand: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung
Redakteur
Von Holk Dohle
Nach dem Brand einer Gartenlaube im Augustusburger Ortsteil Kunnersdorf liegt der Kriminalpolizei nun das Ergebnis des Brandursachenermittlers vor.

Nach dem Brand einer Gartenlaube am Montag, 15. Dezember, im Augustusburger Ortsteil Kunnersdorf („Freie Presse“ berichtete) wird nun wegen Brandstiftung ermittelt. Das teilte die Polizeidirektion am Mittwoch nach dem Einsatz eines Brandursachenermittlers der Chemnitzer Kriminalpolizei am Brandort mit. Das Feuer in der Laube hatte für...
