Letzte Ferientage: Fünf gute Gründe, in die Stadtbibliothek Flöha zu gehen

Büchereien sind nicht mehr angestaubte dunkle Räume, in denen man flüstern muss. Heute sind sie offene Begegnungsstätten. Die Bibliothek in der Alten Baumwolle in Flöha und ihr besonderes Angebot:

Papier statt digital: Wer liest, der möchte oft ein Buch in der Hand halten. Die Stadtbibliothek Flöha in der Alten Baumwolle, der umgebauten Industriebrache in der Stadt, hat gerade 50 neue Bücher geschenkt bekommen. Außer im Urlaub dominieren bei vielen Leseratten Taschenbücher. Papier statt digital: Wer liest, der möchte oft ein Buch in der Hand halten. Die Stadtbibliothek Flöha in der Alten Baumwolle, der umgebauten Industriebrache in der Stadt, hat gerade 50 neue Bücher geschenkt bekommen. Außer im Urlaub dominieren bei vielen Leseratten Taschenbücher.