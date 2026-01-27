MENÜ
In der Stadtkirche Oederan findet am Samstag eine märchenhafte Zeitreise statt.
In der Stadtkirche Oederan findet am Samstag eine märchenhafte Zeitreise statt. Bild: Wieland Josch/Archiv
Das Nachwuchsensemble bei einer Probe im Vorjahr im Bürgersaal Oederan.
Das Nachwuchsensemble bei einer Probe im Vorjahr im Bürgersaal Oederan. Bild: Christof Heyden
Flöha
Märchenhafte Zeitreise in der Stadtkirche Oederan
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Anhören
Am Samstag entführen Oederaner Blasmusikanten und das Nachwuchsensemble New Generation die Besucher in eine musikalische Märchenwelt. Eintritt frei!

Die Oederaner Blasmusikanten und das Nachwuchsensemble New Generation entführen am 31. Januar in der Stadtkirche Oederan ihr Publikum auf eine musikalische Zeitreise durch Märchen und Geschichten. Wie Orchesterchef Peter Merker erklärt, lädt das Orchester seine Zuhörer ein, den Alltag hinter sich zu lassen. In der Märchenwelt treffen sie auf...
