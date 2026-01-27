Märchenhafte Zeitreise in der Stadtkirche Oederan

Am Samstag entführen Oederaner Blasmusikanten und das Nachwuchsensemble New Generation die Besucher in eine musikalische Märchenwelt. Eintritt frei!

Die Oederaner Blasmusikanten und das Nachwuchsensemble New Generation entführen am 31. Januar in der Stadtkirche Oederan ihr Publikum auf eine musikalische Zeitreise durch Märchen und Geschichten. Wie Orchesterchef Peter Merker erklärt, lädt das Orchester seine Zuhörer ein, den Alltag hinter sich zu lassen. In der Märchenwelt treffen sie auf...