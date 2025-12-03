Magie und Zauber: Weihnachtsmärkte in Höfen, im Wald und in alter Baumwollspinnerei

Flöha
Festliche Winterlandschaften, eine Wald-Weihnacht und gemütliche Stunden im Lindenhof: Die Weihnachtsmärkte zwischen Flöha und Augustusburg am zweiten Adventswochenende versprechen magische Stunden.
Flöha: Am Adventssamstag, dem 6. Dezember, eröffnet die Stadt den Marktplatz der ehemaligen Baumwollspinnerei. Von 14 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, der lebendige Adventskalender, Glühwein, Weihnachtsgeschichten sowie Konzerte der Bigband der Musikschule und der Fisarmonicer.
