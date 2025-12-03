Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Weihnachtsmarkt in Oederan vom 5. bis 7. Dezember hat wieder Feuerspiele zu bieten.
Die Alte Baumwolle Flöha wird zum Ortszentrum – und am Nikolaustag zum Weihnachtsmarkt.
Im Lindenhof in Leubsdorf veranstaltet der Kulturverein am 6. Dezember einen Adventsmarkt, hier Bürgermeister Dirk Fröhlich (l.) und Manfred Haustein, ebenfalls Mitglied im Kulturverein Lindenhof.
Die Alte Baumwolle Flöha wird zum Ortszentrum – und am Nikolaustag zum Weihnachtsmarkt.
Im Lindenhof in Leubsdorf veranstaltet der Kulturverein am 6. Dezember einen Adventsmarkt, hier Bürgermeister Dirk Fröhlich (l.) und Manfred Haustein, ebenfalls Mitglied im Kulturverein Lindenhof.
Flöha
Magie und Zauber: Weihnachtsmärkte in Höfen, im Wald und in alter Baumwollspinnerei
Von Julia Czaja
Festliche Winterlandschaften, eine Wald-Weihnacht und gemütliche Stunden im Lindenhof: Die Weihnachtsmärkte zwischen Flöha und Augustusburg am zweiten Adventswochenende versprechen magische Stunden.

Flöha: Am Adventssamstag, dem 6. Dezember, eröffnet die Stadt den Marktplatz der ehemaligen Baumwollspinnerei. Von 14 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, der lebendige Adventskalender, Glühwein, Weihnachtsgeschichten sowie Konzerte der Bigband der Musikschule und der Fisarmonicer.
