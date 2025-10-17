Mailänder Organist gastiert im Augustusburger Musikkabinett

Paolo Oreni gastiert am 20. Oktober im Musikkabinett Augustusburg. Zu hören sind Musik aus mehreren Jahrhunderten sowie spontane Improvisationen.

Der international bekannte Organist Paolo Oreni aus Mailand macht auf seiner Europa-Tournee Station in der Region. Rund 70 Konzerte hat er in diesem Jahr bereits gespielt – nun ist er in Augustusburg, Großolbersdorf, Grünhainichen und Marienberg zu erleben.