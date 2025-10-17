Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Paolo Oreni bei einem früheren Besuch des Augustusburger Musikkabinetts im Frühjahr 2025.
Bild: Claudia Dohle
Paolo Oreni bei einem früheren Besuch des Augustusburger Musikkabinetts im Frühjahr 2025.
Paolo Oreni bei einem früheren Besuch des Augustusburger Musikkabinetts im Frühjahr 2025. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Mailänder Organist gastiert im Augustusburger Musikkabinett
Von Claudia Dohle
Paolo Oreni gastiert am 20. Oktober im Musikkabinett Augustusburg. Zu hören sind Musik aus mehreren Jahrhunderten sowie spontane Improvisationen.

Der international bekannte Organist Paolo Oreni aus Mailand macht auf seiner Europa-Tournee Station in der Region. Rund 70 Konzerte hat er in diesem Jahr bereits gespielt – nun ist er in Augustusburg, Großolbersdorf, Grünhainichen und Marienberg zu erleben.
