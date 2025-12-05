Mann steckt im Fahrstuhl in Flöha fest: „Manche laufen nach so einer Erfahrung nur noch Treppen“

Flöha
Roger Lohs verließ gerade die Wohnung seiner Tochter, als bei Bauarbeiten die Stromleitung gekappt wurde. Wie er die Dreiviertelstunde im Fahrstuhl erlebte.
Im Fahrstuhl stecken bleiben, das kennt Roger Lohs eigentlich nur aus US-amerikanischen Filmen. Am 28. November wurde der 63-Jährige eines Besseren belehrt: Als er das Wohnhaus seiner Tochter in der Alten Baumwolle verlassen wollte, baggerten Bauarbeiter in der Nähe eine Leitung an. Der Fahrstuhl blieb stehen und Roger Lohs steckte fest.
