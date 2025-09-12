Mehr als 20 Rollen Kupferdraht von Baustellen in Memmendorf und Frankenstein gestohlen.

Die leeren Kabelrollen von der Baustelle in Memmendorf wurden von einem Zeugen in Simselwitz bei Döbeln wiederentdeckt.
Vom Diebstahl einer größeren Anzahl Kupferdrahtrollen von zwei Baustellen in Mittelsachsen hat die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag erfahren. Mehrere leere Kabelrollen, die von einem Zeugen auf einem Feldweg in der Ortslage Simselwitz bei Döbeln gefunden wurden, konnten demnach anhand aufgefundener Dokumente einer Baustelle im Oederaner Ortsteil Memmendorf zugeordnet werden. Der Wert des Diebesgutes wird laut Polizeidirektion Chemnitz auf circa 2500 Euro geschätzt. Von einer Baustelle am Bahnhof im benachbarten Frankenstein wurden zwischen Montag und Donnerstagmittag circa 20 Rollen Kupferdraht im Gesamtwert von schätzungsweise 14.000 Euro gestohlen. Die Polizei prüft, ob die Diebstähle zusammenhängen. (mib)