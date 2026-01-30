Mehr Kindeswohlgefährdungen in Mittelsachsen: Bereitschaftspflege zunehmend gefordert

Flöha
In Mittelsachsen steigt die Anzahl der Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen. Bereitschaftspflegeeltern sichern den Schutz von Kindern in akuten Notlagen.
Trotz sinkender Geburtenzahlen steigt in Mittelsachsen seit Jahren die Zahl der Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen. Bereitschaftspflegeeltern übernehmen dabei eine zentrale Aufgabe im staatlichen Schutzsystem für Kinder, wie das Landratsamt Mittelsachsen mitteilte. Sie nehmen Kinder nach akuten Notsituationen kurzfristig auf, bis über deren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.