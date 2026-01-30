MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bereitschaftspflegevater Heiko Moßig erinnert sich an alle Schützlinge.
Bereitschaftspflegevater Heiko Moßig erinnert sich an alle Schützlinge. Bild: Volkmar Heinz/ picture alliance
Bereitschaftspflegevater Heiko Moßig erinnert sich an alle Schützlinge.
Bereitschaftspflegevater Heiko Moßig erinnert sich an alle Schützlinge. Bild: Volkmar Heinz/ picture alliance
Flöha
Mehr Kindeswohlgefährdungen in Mittelsachsen: Bereitschaftspflege zunehmend gefordert
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Mittelsachsen steigt die Anzahl der Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen. Bereitschaftspflegeeltern sichern den Schutz von Kindern in akuten Notlagen.

Trotz sinkender Geburtenzahlen steigt in Mittelsachsen seit Jahren die Zahl der Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen. Bereitschaftspflegeeltern übernehmen dabei eine zentrale Aufgabe im staatlichen Schutzsystem für Kinder, wie das Landratsamt Mittelsachsen mitteilte. Sie nehmen Kinder nach akuten Notsituationen kurzfristig auf, bis über deren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Nach Heimschließung in Kriebstein: Wo bleiben junge Ausländer jetzt in Mittelsachsen?
Der DRK-Kreisverband hat eine Inobhutnahmestelle für ausländische Minderjährige in Kriebethal betrieben. Jetzt wird das Heim geschlossen.
Aktuell gibt es keinen Bedarf für eine sogenannte Inobhutnahmestelle für minderjährige Flüchtlinge im Landkreis. Dennoch wird an anderer Stelle in Mittelsachsen für sie Platz vorgehalten.
Jan Leißner
14:00 Uhr
1 min.
Begleitung am Lebensende: Hospiz Oederan lädt zur persönlichen Führung
Hospiz-Mitarbeitende begleiten Menschen am Lebensende.
Erfahren Sie mehr über die Begleitung im Hospiz Oederan. Das Team lädt für den 1. Februar zur Führung ein.
Luisa Ederle
15:45 Uhr
1 min.
Lexus brennt in Auerbach: 15.000 Euro Schaden
Die Feuerwehr hat ein brennendes Auto in Auerbach gelöscht.
Ein nächtlicher Brand in Auerbach zieht Ermittlungen nach sich. Die Polizei sucht Zeugen. Was bereits bekannt ist.
Lutz Kirchner
15:45 Uhr
3 min.
Kirchgemeinde im Erzgebirge hat wieder obersten Hirten – Erster Pfarrreferent in Sachsen tritt Dienst an
Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide.
Sechseinhalb Jahre war die Stelle in der Kirchgemeinde Schönheide verwaist. Jetzt füllt sie Andreas Korb aus. Er hat einen besonderen Titel. Geebnet hat den Weg dazu ein vor zwei Jahren von der Landessynode gefasstes Gesetz.
Eberhard Mädler
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel