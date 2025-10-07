Memmendorf: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß auf der S 201 bei Oederan entsteht erheblicher Sachschaden.

Bei einem Unfall im Oederaner Ortsteil Memmendorf ist am Montagnachmittag eine 60 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizeidirektion Chemnitz war sie gegen 14.25 Uhr mit ihrem Audi auf der S 201 unterwegs in Richtung Oederan, als ein Chrysler von der Straße Am Memmendorfer Park aus die Staatsstraße überquerte. Er war in...