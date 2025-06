Missglücktes Überholmanöver in Oederan: BMW landet auf dem Dach

Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Schaden: 20.000 Euro

Oederan.

Auf dem Dach gelandet ist ein BMW nach einem missglücktem Überholmanöver am Mittwochmittag in Oederan. Laut Polizei scherte auf der S 201, kurz nach dem Ortsausgang Oederan, ein in Richtung Hainichen fahrender BMW zum Überholen eines Dacia (Fahrerin: 42) aus. Aufgrund Gegenverkehrs musste der BMW-Fahrer (59) wieder einscheren. Dabei kam das Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Fahrer stieg selbstständig aus und wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn trotzdem in ein Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden. Für Bergungsmaßnahmen war die Unfallstelle halbseitig gesperrt. Auf etwa 20.000 Euro wird der Schaden geschätzt. (fp)