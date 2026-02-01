Mit Akkordeon und Klöppelsack, Fußball und Kanupaddel: Vereine bringen Leben in Alte Turnhalle Niederwiesa

Zum zweiten Mal haben die Sport-, Kultur- und Fördervereine der Gemeinde einen gemeinsamen Aktionstag gestaltet und ihre Freizeitaktivitäten vorgestellt.

Die Alte Turnhalle Niederwiesa war am Wochenende Treffpunkt von Musikern, Sportlern und Handarbeitsfrauen, aber auch Feuerwehrleuten und Sängern. „Nachdem im Vorjahr unsere Präsentation der Vereine mit der Premiere eine erfreuliche Resonanz fand, haben wir zur Neuauflage eingeladen“, berichtete Susanne Krause von den Initiatoren des...