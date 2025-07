Mit dem Taxi über den Balkan: Zwei Augustusburger fahren bei Schlagloch-Rallye durch zwölf Länder mit

Zwei autobegeisterte Freunde aus Augustusburg und Grünberg sind mit einem alten Taxi unterwegs durch zwölf Länder. Sie nehmen an einer besonderen Rallye teil.

Roberto Gataz aus Augustusburg und Marcel Langer aus Grünberg haben einen langehegten Plan in die Tat umgesetzt: Vor wenigen Tagen sind sie aufgebrochen, um an der Pothole Rodeo, der größten Rallye für Teilnehmende mit geringem Budget in Europa, teilzunehmen. Ihr Auto ist eine Mercedes E-Klasse, T-Modell, 220 cdi, das sie gekauft und auf...