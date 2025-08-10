Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mit der Feuerwehr und im Quad zur Schule: Erstklässler Liam und Frieda schießen in Oederan den Vogel ab

Bild: Christof Heyden
Bild: Christof Heyden
Flöha
Mit der Feuerwehr und im Quad zur Schule: Erstklässler Liam und Frieda schießen in Oederan den Vogel ab
Von Christof Heyden
Tatütata, die Schulanfänger sind da: Eine Fahrzeugflotte brachte Kinder in Oederan zur Schuleinführung.

Hurra, ich bin ein Schulkind: Mehr als 2400 Mädchen und Jungen wurden am Wochenende in Mittelsachsen eingeschult; in ganz Sachsen waren es 40.000 Kinder. Auch in Oederan machten sich Erstklässler auf den ersten Schulweg - begleitet von Eltern, Geschwistern und Großeltern. Doch in der Stadt gab es besondere Hingucker: Um nicht zu viel...
