Mit der Feuerwehr und im Quad zur Schule: Erstklässler Liam und Frieda schießen in Oederan den Vogel ab

Flöha
Tatütata, die Schulanfänger sind da: Eine Fahrzeugflotte brachte Kinder in Oederan zur Schuleinführung.
Hurra, ich bin ein Schulkind: Mehr als 2400 Mädchen und Jungen wurden am Wochenende in Mittelsachsen eingeschult; in ganz Sachsen waren es 40.000 Kinder. Auch in Oederan machten sich Erstklässler auf den ersten Schulweg - begleitet von Eltern, Geschwistern und Großeltern. Doch in der Stadt gab es besondere Hingucker: Um nicht zu viel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.