Mit Stirnlampe von Augustusburg nach Erdmannsdorf: Drei Hamburger in der Kulturhauptstadtregion

Das Chemnitzer Festival „Betonblühen“ führte auch ins Lehngericht Augustusburg. Drei Norddeutsche erlebten dabei Kultur auf Sofas, Gespräche über Frauen in der DDR, Begegnung und ein Abenteuer.

Ein Kinoabend in Augustusburg wurde für eine Hamburger Familie zu einem ganz besonderen Erlebnis. Anne (74) und Helmut Kadisch (73) waren mit ihrer 36-jährigen Tochter extra mit dem Zug nach Chemnitz gereist, um fünf Tage lang die Kulturhauptstadt zu erkunden. „Wir waren in vielen Museen“, erzählt Anne Kadisch, noch ganz begeistert von der...