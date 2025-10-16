Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Mit Stirnlampe von Augustusburg nach Erdmannsdorf: Drei Hamburger in der Kulturhauptstadtregion

Besondere Nachtwanderung: Helmut und Anne Kadisch hatten sich für den Rückweg nach Chemnitz Stirnlampen aufgesetzt.
Besondere Nachtwanderung: Helmut und Anne Kadisch hatten sich für den Rückweg nach Chemnitz Stirnlampen aufgesetzt. Bild: Anna Kadisch
Besondere Nachtwanderung: Helmut und Anne Kadisch hatten sich für den Rückweg nach Chemnitz Stirnlampen aufgesetzt.
Besondere Nachtwanderung: Helmut und Anne Kadisch hatten sich für den Rückweg nach Chemnitz Stirnlampen aufgesetzt. Bild: Anna Kadisch
Flöha
Mit Stirnlampe von Augustusburg nach Erdmannsdorf: Drei Hamburger in der Kulturhauptstadtregion
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Chemnitzer Festival „Betonblühen“ führte auch ins Lehngericht Augustusburg. Drei Norddeutsche erlebten dabei Kultur auf Sofas, Gespräche über Frauen in der DDR, Begegnung und ein Abenteuer.

Ein Kinoabend in Augustusburg wurde für eine Hamburger Familie zu einem ganz besonderen Erlebnis. Anne (74) und Helmut Kadisch (73) waren mit ihrer 36-jährigen Tochter extra mit dem Zug nach Chemnitz gereist, um fünf Tage lang die Kulturhauptstadt zu erkunden. „Wir waren in vielen Museen“, erzählt Anne Kadisch, noch ganz begeistert von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:08 Uhr
1 min.
Betonblühen in Chemnitz: Kreative Workshops auch in Augustusburg
Der Verein "Auf weiter Flur" bietet gut besuchte Workshops für Linoldruck an - gerade sogar im Programm der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025.
Claudia Dohle
12.09.2025
4 min.
Das Erzgebirge im Fotofieber: 51 Werke auf großer Ausstellung
Michael Jahn, Leiter des Augustusburger Fotoclubs ist mit seiner Kamera gerne in der Natur unterwegs.
Vom Schloss Augustusburg bis zur Kulturhauptstadt Chemnitz – die Fotofreunde Augustusburg fangen die Schönheit ihrer Umgebung ein. Seit 25 Jahren treffen sie sich. Jetzt planen sie eine Ausstellung zum Jubiläum.
Claudia Dohle
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel