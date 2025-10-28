Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Claudia Dohle
Bild: Claudia Dohle
Update
Flöha
Mit Video: Halloween-Spektakel in Augustusburg - Willkommen im Grusel-Garten
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gruselspaß und Überraschung garantiert: Zwei Augustusburger verwandeln ihr Grundstück in eine liebevoll gestaltete Halloween-Landschaft. Was ist neu?

Jörg Kemter (Foto) und Stefan Fichtner aus Augustusburg stehen in den Startlöchern für Halloween. Schon seit Jahren verwandeln sie ihr Grundstück an der Marienberger Straße Ende Oktober in einen großen Gruselgarten - und Fans pilgern auch von außerhalb in die Stadt. Die beiden Augustusburger nehmen sogar eine Woche Urlaub, um Hexen, Geister...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
1 min.
35 Jahre Deutsche Einheit: MDR zeigt Doku über Autobahnbrücke Pirk im Vogtland
Die Autobahnbrücke Pirk steht im Mittelpunkt einer MDR-Doku.
Die TV-Reihe „Der Osten – entdecke, wo Du lebst“ widmet sich in einer neuen Folge einem bekannten Bauwerk im Vogtland. Bereits jetzt kann man die Doku online sehen.
Nancy Dietrich
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
24.10.2025
1 min.
Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Essen angebrannt
Einen nächtlichen Feuerwehreinsatz, hier ein Symbolbild, gab es in Thalheim.
Die Freiwillige Feuerwehr Thalheim ist in der Nacht zu Freitag in die Stadtbadstraße ausgerückt. Was noch bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel