Mitnetz schaltet in Oederan den Strom ab: Diese Straßen sind betroffen

Am Stromnetz muss gearbeitet werden, deswegen müssen sich Anwohner auf Einschränkungen einstellen. Empfindliche Geräte sollte man schützen.

Oederan.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom hat eine vorübergehende Stromabschaltung angekündigt. Der Grund seien betriebsnotwendige Arbeiten an den Netzanlagen, heißt es in einer Mitteilung, die auf der Internetseite der Stadt Oederan veröffentlicht ist. Demnach wird am Montag, 28. April, 8 bis etwa 14.30 Uhr die Versorgung unterbrochen. Betroffen sind die Straßen An der Spüle 1, 2, 3, 4, 5 und 6, die Enge Gasse 2 und der Kreuzgang 1, 2, 3, 4, 4z, 5, 7, 7a, 8, 10, 11, 12, 13, 15. Weitere Betroffene seien informiert worden.

Empfindliche Geräte wie EDV-Anlagen, TV- und SAT-Anlagen, Heizungssteuerungen, Telefone und Router sollte man für die Zeit der Abschaltung vom Netz trennen oder ausschalten. (eva)