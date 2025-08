Mittelsachsen: Noch nichts vor in der letzten Ferienwoche? Hier lohnt es sich vorbeizuschauen

Tanzen im Schloss, mit dem Roboter durchs Museum oder abends ans Lagerfeuer: Wer nicht verreist ist, findet in der Region eine große Auswahl an Aktivitäten. Die „Freie Presse“ gibt Tipps.

Freizeitzentrum Mittweida: Kreatives Gestalten, einen Badbesuch und einen Abend am Lagerfeuer bietet das Freizeitzentrum Erucula, Oststraße 19. Von Montag bis Freitag können Ferienkinder täglich von 12 bis 18 Uhr etwas Neues ausprobieren. Am 4. August steht Seidentücher batiken im Plan. Am 5. August folgt Seife gießen, danach werden Bilder...