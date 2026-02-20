MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trialog in Döbeln: Betroffene und Fachleute können im März in der DRK-Beratungsstelle diskutieren.
Trialog in Döbeln: Betroffene und Fachleute können im März in der DRK-Beratungsstelle diskutieren. Bild: Symbolfoto: Hannes P Albert/dpa
Trialog in Döbeln: Betroffene und Fachleute können im März in der DRK-Beratungsstelle diskutieren.
Trialog in Döbeln: Betroffene und Fachleute können im März in der DRK-Beratungsstelle diskutieren. Bild: Symbolfoto: Hannes P Albert/dpa
Flöha
Mittelsachsen: Trialoge in Döbeln und Flöha zu Psychiatrie-Themen
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trialoge zu Psychiatrie-Themen stehen in Döbeln und Flöha an. Diskutiert wird dabei auch über Entlassung und Resilienz. Was Besucher erwartet.

Patientinnen und Patienten, Angehörige, Ärzte sowie Helfer diskutieren bei der Veranstaltung Trialog in Döbeln und Flöha über Psychiatrie. Laut Landratsamt Mittelsachsen, findet in Döbeln am 19. März die 39. Veranstaltung statt. Unter dem Titel „Was kommt nach der Entlassung aus der Klinik?“ geht es um außerklinische Hilfsangebote und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
1 min.
Flöha: Verkehrskontrolle endet mit zwei Anzeigen
Eine Verkehrskontrolle in Flöha endete für einen Autofahrer mit zwei Anzeigen.
In Flöha stoppte die Polizei einen alkoholisierten Škoda‑Fahrer. Warum der Mann gleich zweimal angezeigt wurde.
Farhad Salmanian
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
14:05 Uhr
1 min.
Freiberg: Expertin Katja Diehl diskutiert Mobilität der Zukunft
Schlossplatzquartier der TU Freiberg: Hier diskutieren Experten am 12. März über Mobilität.
Mobilitätsexpertin Katja Diehl entwirft Visionen nachhaltiger Mobilität. Lesung und Podium mit Wissenschaft und Politik sollen Impulse bieten.
Farhad Salmanian
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
Mehr Artikel