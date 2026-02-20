Mittelsachsen: Trialoge in Döbeln und Flöha zu Psychiatrie-Themen

Flöha
Trialoge zu Psychiatrie-Themen stehen in Döbeln und Flöha an. Diskutiert wird dabei auch über Entlassung und Resilienz. Was Besucher erwartet.
Patientinnen und Patienten, Angehörige, Ärzte sowie Helfer diskutieren bei der Veranstaltung Trialog in Döbeln und Flöha über Psychiatrie. Laut Landratsamt Mittelsachsen, findet in Döbeln am 19. März die 39. Veranstaltung statt. Unter dem Titel „Was kommt nach der Entlassung aus der Klinik?“ geht es um außerklinische Hilfsangebote und...
