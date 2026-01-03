Mittelsachsen zwischen Stillstand und Vision: Was wir von Estland und Japan lernen können

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Warum Wasser und Strom nicht immer einen Kurzschluss bedeuten und warum Volksfeste für die Zukunft wichtig sind.

Da ist es nun, das neue Jahr. Pünktlich hat es begonnen und alles kam, wie es immer kommt: erst die Völlerei zu Weihnachten, dazu das große Beieinandersein mit Oma Erna und Tante Greta und der ganzen Verwandtschaft, und schließlich die guten Vorsätze. Inzwischen sterben bereits die ersten Vorsätze und liegen bald beim Weihnachtsschmuck im...