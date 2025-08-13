Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer

Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.

Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Niederwiesaer Ortsteil Lichtenwalde schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war der Mann gegen 15 Uhr mit seinem Peugeot-Motorroller auf der August-Bebel-Straße (K 7704) unterwegs. Dabei kam er nach...