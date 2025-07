Musikalische Mittagspause in Oederan: Silbermannorgel erklingt in Stadtkirche

Zu Gast am Donnerstag ist Sung-Rim Park, Kantorin aus Olbernhau.

Zu einer musikalischen Auszeit in der Tagesmitte lädt die Stadtkirche Oederan auch in diesem Sommer ein. An diesem Donnerstag, 17. Juli, wird Kantorin Sung-Rim Park aus Olbernhau die Silbermannorgel zum Klingen bringen. Laut Ankündigung spielt sie ein 30-minütiges Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach. Es erklingen die Fantasia c-moll...