  • Nach dem schweren Motorrad-Unfall auf der B 180: Warum die Straße für Zweiradfahrer so gefährlich ist

Am Sonntag ereignete sich auf der B 180 zwischen Flöha und Frankenberg ein schwerer Unfall, bei dem 45-jähriger Motorradfahrer starb.
Am Sonntag ereignete sich auf der B 180 zwischen Flöha und Frankenberg ein schwerer Unfall, bei dem 45-jähriger Motorradfahrer starb. Bild: Jan Haertel
Am Sonntag ereignete sich auf der B 180 zwischen Flöha und Frankenberg ein schwerer Unfall, bei dem 45-jähriger Motorradfahrer starb. Bild: Jan Haertel
Am Sonntag ereignete sich auf der B 180 zwischen Flöha und Frankenberg ein schwerer Unfall, bei dem 45-jähriger Motorradfahrer starb. Bild: Jan Haertel
Flöha
Nach dem schweren Motorrad-Unfall auf der B 180: Warum die Straße für Zweiradfahrer so gefährlich ist
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Angesichts der Unfallzahlen auf der Strecke zwischen Flöha und Frankenberg: So reagiert die Polizei.

Nach dem schweren Unfall, bei dem am Sonntagmittag auf der B 180 zwischen Flöha und Altenhain ein 45-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam, rückt der Straßenabschnitt erneut ins Blickfeld von Polizei und Unfallkommission. Immer wieder verunglücken auf der kurvenreichen Strecke vom Abzweig an der Landbrücke in Richtung Frankenberg...
