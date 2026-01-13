Nach dem Wintertreffen in Augustusburg: Polizeikontrollen sorgen für Ärger

Die schrumpfenden Teilnehmer- und Besucherzahlen beim traditionellen Wintertreffen sorgen für Frust und Enttäuschung. Und dann kontrolliert auch noch die Polizei. Warum und mit welchen Ergebnissen?

Nach dem Wintertreffen der Motorradfahrer in Augustusburg am vergangenen Wochenende gibt es Kritik, weil die Polizei die abreisenden Zweiradfahrer kontrolliert hat. Margit Lindner aus Augustusburg, die selbst seit 20 Jahren Motorrad fährt und die am Sonnabend den ganzen Tag lang am Stand des Lionsclubs Flöha-Augustusburg Gulaschsuppe servierte,...