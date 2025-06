Nach Traumabitur wollen zwei Abiturienten aus Augustusburg ins Medizinstudium starten

Alle Schüler des diesjährigen Abiturjahrgangs des Augustusburger Regenbogen-Gymnasiums haben in diesem Jahr ihr Abitur bestanden. Die zwei Jahrgangsbesten wollen jetzt Medizin studieren.

Josephine Hunger und Neo Weidauer haben ihre Zeugnisse in der Tasche. Und die beiden freuen sich zurecht, denn sie gehören zu den Jahrgangsbesten des DPFA-Regenbogen-Gymnasiums in Augustusburg. Josephine Hunger hat mit der Noto 1,1 bestanden. Was ist das Geheimnis für solch gute Noten? „Ich habe versucht, vieles im Unterricht zu verstehen und...