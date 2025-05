Nachbarschaftsfest 2.0 ein Jahr nach dem Großbrand in der Alten Baumwolle in Flöha

Ein Jahr nach dem Großbrand in der Alten Baumwolle in Flöha kamen die Anwohner erneut zu einem Nachbarschaftsfest zusammen. Es wurde gegessen, getrunken und gelacht.

Ein Jahr ist es her, dass am Abend des 2. Mai 2024 ein Großbrand den gerade fertig sanierten Dachstuhl des sogenannten Uhrenhauses in der Alten Baumwolle in Flöha komplett zerstörte. Dank des Einsatzes von fünf Feuerwehren, die bis Mittnacht gegen das Feuer kämpften, wurde der Brand gelöscht. Inzwischen ist der Dachstuhl wieder neu...