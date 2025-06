Neue Ausstellung in der Turmgalerie Augustusburg: Holz- und Steinfiguren von Fritz Böhme

Samstag öffnet eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Fritz Böhme in der Turmgalerie auf Schloss Augustusburg statt.

Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen von Fritz Böhme sind ab Samstag in der Augustusburger Turmgalerie zu sehen. Fritz Böhme wurde 1948 in Glauchau geboren. 1967 beendete er seine Lehre als Steinmetz und Steinbildhauer. Bis 1975 arbeitete er als Steinmetz und Restaurator in Karl-Marx-Stadt, bevor er ab 1976 freischaffend tätig war. Auf seinem...