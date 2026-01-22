Neue Häuser und ein Party-Revival im Naturbad Niederwiesa

Betreiber Frank Buschbeck hat wie immer alle Hände voll zu tun. Seine Anlage in Niederwiesa vor den Toren von Chemnitz läuft gut. Worauf er das zurückführt und was er dieses Jahr angehen will.

Der Teich im Naturbad Niederwiesa ist mit derzeit einer Eisschicht bedeckt. Es dauert noch einige Monate, bis hier wieder Badegäste schwimmen können. Bis dahin hat Betreiber Frank Buschbeck auch noch einiges vor. Der Teich im Naturbad Niederwiesa ist mit derzeit einer Eisschicht bedeckt. Es dauert noch einige Monate, bis hier wieder Badegäste schwimmen können. Bis dahin hat Betreiber Frank Buschbeck auch noch einiges vor.