Neue Niederwiesa-Schwibbögen zeigen Schloss Lichtenwalde, den Wasserturm Braunsdorf und die Kirche Niederwiesa

Advent mit regionalem Charme: In Niederwiesa gibt es jetzt Schwibbögen mit Motiven aus der Gemeinde bei Chemnitz und ihren Ortsteilen. Ziehen andere Orte nach?

Schwibbögen mit Motiven aus der Region gibt es jetzt in Niederwiesa: „Zu sehen sind die Kirche Niederwiesa, Schloss Lichtenwalde und der Braunsdorfer Wasserturm", erzählt Anett Kreher-Répássy.