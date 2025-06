Neue Pläne für das Wasserkraftwerk in Falkenau: „Es war der Lebenstraum meines Vaters“

Roland Melzer will die Strömung der Flöha nutzen, um Strom zu gewinnen. Dafür steigt er auch mal in Wathosen in den Fluss und räumt Bäume weg. Was treibt den Sohn des Falkenauer „Wassermanns“ an?

In der Flöha wachsen Blumen. Genauer gesagt: Auf den kleinen Inseln, die sich im seichten Wasser gebildet haben. Der Fluss führt am Falkenauer Bahnhof wenig Wasser. Erstens wegen der Trockenheit, zweitens weil das Wehr ihn anstaut. Das Wasser fließt weiter in den Obergraben, der eine Turbine in der alten Baumwollspinnerei antreiben soll. In der Flöha wachsen Blumen. Genauer gesagt: Auf den kleinen Inseln, die sich im seichten Wasser gebildet haben. Der Fluss führt am Falkenauer Bahnhof wenig Wasser. Erstens wegen der Trockenheit, zweitens weil das Wehr ihn anstaut. Das Wasser fließt weiter in den Obergraben, der eine Turbine in der alten Baumwollspinnerei antreiben soll.