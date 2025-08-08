Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unter Alkoholeinfluss hat in Niederwiesa ein Mann einen Unfall verursacht. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Unter Alkoholeinfluss hat in Niederwiesa ein Mann einen Unfall verursacht. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Flöha
Niederwiesa: Angetrunken gegen Baum
Von Freie Presse
Ein 36-Jähriger muss mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Niederwiesa.

Mit einer Anzeige muss ein 36-jähriger Unfallverursacher in Niederwiesa rechnen. In der Nacht zum Freitag befuhr der 36-jährige Fahrer eines Pkw Renault laut Bericht der Polizeidirektion Chemnitz die Chemnitzer Straße (K 7703) aus Richtung Chemnitz in Richtung Flöha. Dabei kam das Auto zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend noch mit einem Baum sowie einem Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.500 Euro. Verletzt wurde der 36-Jährige zwar nicht, stellte sich aber dennoch einem Arzt vor – zur Blutentnahme. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Für den 36-Jährigen folgte nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (fp)

