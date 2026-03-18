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Bürgermeister Raik Schubert neben einem der verkehrsgefährdenden Bäume in Niederwiesa.
Bürgermeister Raik Schubert neben einem der verkehrsgefährdenden Bäume in Niederwiesa. Foto: Ingolf Rosendahl/Archiv
Bürgermeister Raik Schubert neben einem der verkehrsgefährdenden Bäume in Niederwiesa.
Bürgermeister Raik Schubert neben einem der verkehrsgefährdenden Bäume in Niederwiesa. Foto: Ingolf Rosendahl/Archiv
Flöha
Niederwiesa: Bei Gefahr im Verzug können Bäume sofort gefällt werden
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
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F 1 und F 2 steht mit roter Farbe an zwei Stämmen am Rand der Mühlenstraße/Zur alten Mühle. Der Revierförster hat die Bäume als verkehrsgefährdend gekennzeichnet. Warum werden sie nicht gefällt?

Immer noch stehen die beiden verkehrsgefährdenden Bäume am Rand der gemeindeeigenen Mühlenstraße/Zur alten Mühle. Revierförster Thomas Lichtenstein vom Staatsbetrieb Sachsenforst hatte die Bäume als gefährlich eingestuft. Vor allem in den Kronen haben Trockenheit und Dürre der letzten Jahre den Bäumen zugesetzt. Sie sterben ab....
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