Niederwiesa: Lkw rollt plötzlich allein los und kracht gegen eine Hauswand

Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Der Sachschaden ist jedoch erheblich.

Niederwiesa.

Glimpflich ist eine „Alleinfahrt“ eines Lkws in Niederwiesa ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 53-jährige Fahrer den Lkw MAN am Montagmittag gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Chemnitzer Straße abgestellt. Plötzlich habe sich der Lkw selbstständig gemacht und sei einige Meter losgerollt. Der Lastkraftwagen stieß gegen einen geparkten Roller und eine Hausfassade. Dabei ging auch die Fensterscheibe eines Ladengeschäftes zu Bruch, schildert ein Polizeisprecher. Es entstand insbesondere am Lkw erheblicher Schaden. Insgesamt wird die Schadenssumme mit rund 100.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, heißt es im Polizeibericht. (fp)