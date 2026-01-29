Niederwiesa: Schauweberei Braunsdorf steigert dank Kulturhauptstadt Besucherzahlen

Flöha
Nur Positives konnte Museumsleiterin Cornelia Hilsberg zur abgelaufenen Saison 2025 im Gemeinderat berichten. Doch kann der Schwung ins neue Jahr gerettet werden?
Museumsleiterin Cornelia Hilsberg erstattete vor den Niederwiesaer Gemeinderäten ihren alljährlichen Rapport. „Ich habe durchweg Positives zu berichten“, sagte sie. „Die Besucherzahlen sind enorm angestiegen, haben sich durch das Kulturhauptstadtjahr fast verdoppelt. Und das bei demselben Personalbestand“, so Cornelia Hilsberg. Schauten...
