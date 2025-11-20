Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn ist mit einem Gegenstand beworfen worden.
Ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn ist mit einem Gegenstand beworfen worden. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn ist mit einem Gegenstand beworfen worden.
Ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn ist mit einem Gegenstand beworfen worden. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Flöha
Niederwiesa: Zug mit unbekanntem Gegenstand beworfen
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr.

Ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn, der in Richtung Dresden unterwegs war, ist am Dienstag gegen 12.40 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Niederwiesa mit einem Gegenstand beworfen worden. Darüber hat die Bundespolizei informiert. Mutmaßlich handele es sich bei dem Wurfgegenstand um einen Schotterstein aus dem Gleisbett. Später stellten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
28.10.2025
2 min.
Züge beschossen oder beworfen: Erneut Engpässe auf der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig
Ein RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig bei Wittgensdorf.
Die Bundespolizei ermittelt nach mehreren ernsten Vorfällen auf der vielbefahrenen Strecke. In einigen Zügen geht es deswegen seit Montag besonders eng zu.
Michael Müller, Erik Anke
Von Nicole Jähn
7 min.
06.11.2025
7 min.
Mit dem Zug durch Sachsen: Warum ich Autofahren so satt habe
Meinung
Redakteur
Wolken wie Zuckerwatteberge: An vielen Tagen ist der Ausblick bei einer Zugfahrt über die Göltzschtalbrücke malerisch schön.
Auf der Suche nach Entschleunigung steigt unsere Autorin im Autoland Sachsen in den Zug und in die Straßenbahn um. Viele haben sie gewarnt, aber dann kommt es ganz anders als gedacht.
Nicole Jähn
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
Mehr Artikel