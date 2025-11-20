Niederwiesa: Zug mit unbekanntem Gegenstand beworfen

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr.

Ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn, der in Richtung Dresden unterwegs war, ist am Dienstag gegen 12.40 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Niederwiesa mit einem Gegenstand beworfen worden. Darüber hat die Bundespolizei informiert. Mutmaßlich handele es sich bei dem Wurfgegenstand um einen Schotterstein aus dem Gleisbett. Später stellten die...