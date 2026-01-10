Nostalgie vs. Zukunftsneugier: Wie wird das Jahr in Mittelsachsen?

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Von Eisbadern und Gedenkorten, von Schneekatastrophen und ungehaltenen Fischen.

Der deutschlandweite Trend ist aktuell zwar rückwärtsgewandt, freundlich „Nostalgie“ genannt. Doch enthebt diese Neigung nach dem „Früher war alles besser“ den Menschen nicht einer gewissen Neugier auf das, was noch auf ihn zukommt. Und sei es nur darum, herauszufinden, dass Nostalgie wirklich die bessere Entscheidung ist. Das neue Jahr...