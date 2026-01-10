MENÜ
Was kommt auf Mittelsachsen zu? Hoffentlich mehr als nur höhere Preise.
Was kommt auf Mittelsachsen zu? Hoffentlich mehr als nur höhere Preise.
Flöha
Nostalgie vs. Zukunftsneugier: Wie wird das Jahr in Mittelsachsen?
Redakteur
Von Wieland Josch
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Von Eisbadern und Gedenkorten, von Schneekatastrophen und ungehaltenen Fischen.

Der deutschlandweite Trend ist aktuell zwar rückwärtsgewandt, freundlich „Nostalgie“ genannt. Doch enthebt diese Neigung nach dem „Früher war alles besser“ den Menschen nicht einer gewissen Neugier auf das, was noch auf ihn zukommt. Und sei es nur darum, herauszufinden, dass Nostalgie wirklich die bessere Entscheidung ist. Das neue Jahr...
13.12.2025
4 min.
Glück auf, Coca-Cola-Truck! Wie Zuckerbrause für Ekstase sorgt
Coca Cola - Glück auf! Der Zuckerbrause-Truck kommt in die Silberstadt.
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Diesmal: Wie ein tonnenschwerer Lkw für Begeisterung sorgt, welche Alternativen es gibt und was das noch mit Weihnachten zu tun hat.
Wieland Josch
07:37 Uhr
1 min.
Lkw dreht sich - A17 gesperrt
Die Polizei ist am frühen Samstagmorgen auf der A17 im Einsatz. (Symbolbild)
Ein Lkw blockiert die A17 bei Dresden, Diesel läuft aus – Polizei und Bergungsteams sind im Einsatz.
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Christ Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
12:00 Uhr
3 min.
Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen: Mehr als nur Silvester - Kaltes Wasser, heiße Rhythmen
Das Sächsische Blechbläser Consort musiziert in Freiberg.
Den Jahreswechsel kann man so oder so begehen. Für alle, die es eher kulturell und gesundheitlich krachen lassen wollen, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.
Wieland Josch
08:00 Uhr
1 min.
Oelsnitz: Informationsabend zu Jakobikirche verlegt
Um die Jakobikirche in Oelsnitz geht es am Mittwoch bei einem Informationsabend.
Für den Termin am Mittwoch, 14. Januar, ändert sich der Veranstaltungsort. Welche Gründe der Kirchenvorstand dafür geltend macht.
Ronny Hager
