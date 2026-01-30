Oederan: Anpflanzung gegen Erosion heftig umstritten

So viele Bürger sind selten im Stadtrat zu Gast. Doch das Anlegen einer zehn Meter breiten Gehölzschutzhecke rief Gegner und Befürworter auf den Plan. Was war da los?

Im Bereich von Durchfahrt, Esels- und Querweg kam es 2021 nach Starkregen zu einer Erosion. Wassermassen vom Feld ergossen sich durch die Grundstücke. Einige Anwohner erlitten Schäden in ihren Häusern. Das Anlegen einer Gehölzschutzhecke oberhalb der Häuser wurde schließlich als „wirtschaftlich beste Lösung“ ermittelt, wie... Im Bereich von Durchfahrt, Esels- und Querweg kam es 2021 nach Starkregen zu einer Erosion. Wassermassen vom Feld ergossen sich durch die Grundstücke. Einige Anwohner erlitten Schäden in ihren Häusern. Das Anlegen einer Gehölzschutzhecke oberhalb der Häuser wurde schließlich als „wirtschaftlich beste Lösung“ ermittelt, wie...