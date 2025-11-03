Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sophie Zeller (r.) und Kerstin Ernstberger (l.) mit Maria Heinrich vom Planungsbüro IGC.
Sophie Zeller (r.) und Kerstin Ernstberger (l.) mit Maria Heinrich vom Planungsbüro IGC.
Flöha
Oederan baut DDR-Wohnblock zu Mehrgenerationenhaus mit Arztpraxen um
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Die umliegenden Häuser sind bereits schmuck. Nun baut die SWG in Oederan die Lessingstraße 62-68 aus. Wozu - das kann man am 8. November beim Tag der offenen Baustelle sehen.

Dieses Vorhaben ist ein besonderes. „Wir bauen den komplett leerstehenden DDR-Wohnblock zu einem modernen Mehrgenerationswohnhaus mit zwei Arztpraxen um“, erklärt Sophie Zeller, die Geschäftsführerin der Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH (SWG). Baustart war nach einer langen Planungsphase im September 2024. Für die SWG ist...
Mehr Artikel