Oederan baut DDR-Wohnblock zu Mehrgenerationenhaus mit Arztpraxen um

Die umliegenden Häuser sind bereits schmuck. Nun baut die SWG in Oederan die Lessingstraße 62-68 aus. Wozu - das kann man am 8. November beim Tag der offenen Baustelle sehen.

Dieses Vorhaben ist ein besonderes. „Wir bauen den komplett leerstehenden DDR-Wohnblock zu einem modernen Mehrgenerationswohnhaus mit zwei Arztpraxen um“, erklärt Sophie Zeller, die Geschäftsführerin der Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH (SWG). Baustart war nach einer langen Planungsphase im September 2024. Für die SWG ist... Dieses Vorhaben ist ein besonderes. „Wir bauen den komplett leerstehenden DDR-Wohnblock zu einem modernen Mehrgenerationswohnhaus mit zwei Arztpraxen um“, erklärt Sophie Zeller, die Geschäftsführerin der Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH (SWG). Baustart war nach einer langen Planungsphase im September 2024. Für die SWG ist...