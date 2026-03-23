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Polizei sucht Zeugen nach dem Sturz eines Fahrers bei einem Unfall in Oederan.
Polizei sucht Zeugen nach dem Sturz eines Fahrers bei einem Unfall in Oederan. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa
Polizei sucht Zeugen nach dem Sturz eines Fahrers bei einem Unfall in Oederan.
Polizei sucht Zeugen nach dem Sturz eines Fahrers bei einem Unfall in Oederan. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa
Flöha
Oederan: Motorradfahrer schwer verletzt – Zeugen gesucht
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Ein Volkswagen überholt eine Mopedgruppe und bremst stark: Ein 20-Jähriger stürzt danach und wird schwer verletzt.

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am vergangenen Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Straße Am Erbgericht beim Ausweichen vor einem Auto zu Fall gebracht. Ein 28-jähriger Autofahrer soll eine Gruppe Mopeds von Memmendorf nach Frankenstein überholt, vor dem Motorrad...
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