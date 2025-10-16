Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine der umgekippten Skulpturen im Innenhof von „Drei Schwanen".
Eine der umgekippten Skulpturen im Innenhof von „Drei Schwanen". Bild: Rolf Büttner
Flöha
Oederan: Nach Randale im Skulpturenpark werden Zeugen gesucht
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben Kunstwerke umgeworfen. Jetzt werden Zeugen des Geschehens gesucht.

Im Skulpturenpark „Drei Schwanen“ ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Das teilt Marco Metzler von der Stadtverwaltung mit. „Von Mittwoch, 15. Oktober, auf Donnerstag, 16. Oktober, wurde in großem Stil randaliert. Sieben von zehn Skulpturen wurden umgeworfen oder beschädigt.“ Eine erste Schätzung geht von einem Schaden von circa...
