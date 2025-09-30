Oederan: Pkw überschlägt sich

Ein schwerer Unfall im Oederaner Ortsteil Breitenau führte zu einem hohen Sachschaden. Ein 74-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein Schwerverletzter und Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich ist die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht zum Dienstag im Oederaner Ortsteil Breitenau ereignet hat. Das hat sich nach Angaben der Polizei zugetragen: Ein 74-jährige Fahrer war mit seinem Pkw Suzuki die Straße des Friedens aus Richtung Breitenau in Richtung Metzdorf...